《紐約時報》報導，美國貿易代表賴海哲為保全美中首階段貿易協議，近幾個月對中國態度軟化，不願和台灣展開雙邊貿易協定（BTA）談判。對此，外交部發言人歐江安表示，外交部因此持續與國內經貿主管部門密切協調合作，我國經貿部門與美國貿易代表署（USTR）也有暢通的聯繫管道。

歐江安說，BTA對我國的經濟及長期戰略發展有重要意涵，是政府當前對外工作重點。外交部因此持續與國內經貿主管部門密切協調合作，積極爭取美國行政部門、國會、產業界、學界等多方支持；我國經貿部門與USTR也有暢通的聯繫管道。

歐江安指出，去年12月有161位美國聯邦眾議員聯名致函美國貿易代表賴海哲；在今年10月有高達50位美國聯邦參議員也聯名致函賴海哲貿易代表，籲請啟動台美BTA談判。此外，美台商業協會及台北市美國商會也組成「台美BTA聯盟」，在在凸顯簽署台美BTA在美國國會及產業界等均獲得強勁支持。

歐江安強調，台美關係持續升溫，我國政府積極努力與美國各界溝通協調，並透過多方管道，籲促美國貿易代表署與白宮、國務院、商務部等各相關部會對台美洽簽BTA達成共識，儘速與我方展開雙邊貿易協商，全面深化台美經貿關係。

《紐約時報》指出，賴海哲不願與台灣展開貿易談判更具爭議性。這項做法使他和美國國務院、國防部、商務部與白宮國家安全會議（NSC）支持強化美台關係的官員作對。美國貿易代表署與國務院曾為柯拉克訪台爆發爭執。

(中時 )