◎杏輝出包 總座道歉了 今再加碼回收3藥品

食藥署日前查獲杏輝藥廠多款藥品無法通過持續安定性試驗，被列為「嚴重違反GMP藥商」，杏輝藥廠今天召開記者會表示，已自主下架回收十數款藥品，今天又自主回收三款藥品，包含鹿茸荷爾蒙膠囊、咳定平錠、安嗽錠三十毫克等三款藥也都因無法通過持續安定性試驗而被自主下架，總經理白友烺表示，本次確實是工廠管理上的疏失，未來會成立品質管理委員會加強品管，提升產品品質。

◎2因素傳年底內閣改組 政院否認

內閣年底改組傳聞不斷，包括可能由前副總統陳建仁組閣，或由任期即將過半桃園市長鄭文燦組閣。行政院發言人丁怡銘表示，一般改組是在選後，政院沒有年底改組、或由陳建仁組閣的訊息。

◎台灣又輸出病例 4人赴日本、法國確診

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，我國近期陸續接獲日本及法國官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)通報，自我國入境日本及法國之民眾，檢出COVID-19陽性。

◎水情首度10月亮黃燈警示 4縣市啟動第一階段限水

旱象不容輕忽！經濟部中央旱災緊急應變小組第一次提前在10月召開，會後宣布桃園、新竹、苗栗及台中水情燈號將於下周三(14日)起，由現行提醒綠燈轉為夜間減壓供水的黃燈。提升水情燈號原因，主要是56年首次無颱風侵台，加以反聖嬰現象明年春雨恐減少關係。

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(中時新聞網)