大陸國家外匯管理局7日公佈資料顯示，截至2020年9月底，大陸外匯存底規模為3兆1426億美元，較8月底下降220億美元、降幅0.7％。根據中證網引述民生銀行首席研究員溫彬表示，9月外匯存底規模較前月下降220億美元，結束之前連續5個月的上升，雖然單月表現出現回落，但外匯存底規模仍比年初高364億美元。

溫彬更指出，在疫情導致全球經濟復甦前景不明朗、金融市場波動加劇、跨境資本流動更加頻繁的情況下，外匯存底規模在單月之間的漲跌波動屬於正常現象。

溫彬更表示，下階段大陸外匯存底規模將繼續保持穩定。隨著經濟逐漸企穩回升，更多積極改善不斷出現，宏觀經濟穩中向好，將為外匯存底規模保持穩定奠定基礎。

此外，他認為大陸各項改革措施穩步推進，高質量對外開放逐步擴大，將為貿易、投資便利化提供更加有利的條件，這些都有助促進跨境資本流動平衡，維護外匯市場平穩運行，為外匯存底規模保持穩定提供基礎。但同時也要看到，世界經濟形勢仍然複雜多變，要積極做好應對各種困難和挑戰的準備。

(旺報 )