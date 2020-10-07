政府明年將開放含有萊克多巴胺美豬來台，民進黨立委何志偉中常會拋出美豬進口控管數量機制的想法；據轉述，黨團書記長莊瑞雄聽聞馬上驚呼「驚死人（台語）說這個對嗎？」
莊並認為，這不應在中常會討論，何志偉身為黨團幹部，做相關討論要非常小心。
據轉述，何志偉拋出此議題後，不少與會者認為不妥；有中常委就認為，台豬進口多少量、出口多少量，都還在談，現在很難去比，且農委會還沒有完整的數據，所以還是要尊重農委會。
有中常委也認為，這應該是否由農委會來說，而不是今天在中常會中提，且今天沒有請農委會報告。
據轉述，行政院代表表示，至於開放哪些國家，都還在協調。身兼黨主席的蔡英文總統則說，那先交給行政院研議。
民進黨發言人周江杰會後說明，有中常委在會中對美豬議題表達關心，並向行政院政委反應，建議政府部門要了解美豬進口量的狀況，適時的讓民眾了解並安心，至於媒體關心中常委在會議中是否有提案，常委現場主要是向政委表達建議想法，並沒有正式提案。
(中時 )
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