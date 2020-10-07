起亞（Kia）汽車台灣總代理森那美起亞近月銷售業績捷報頻傳，繼7月以年成長率37％創下單月歷史新高的392輛銷售紀錄後，8月接續以年成長率94％、再破歷年同期紀錄，甫結算的9月以同期年成長率34％，成為國內車市少數年成長率達雙位數的品牌，並在9月進入民俗月市場淡季的狀況下，以255輛的銷售佳績，一舉超越8月250輛，並刷新去年9月的191輛成績，再創同期歷史新高。

起亞進口都會小車Picanto在連續以7月195輛、8月125輛穩坐同級距銷售第一後，9月再度以132輛的銷售佳績，在民俗月中逆勢成長，並蟬聯第三季同級進口小車冠軍。

為歡慶起亞銷售業績連三月，森那美起亞汽車宣布，針對起亞Picanto、Stonic車款推出專屬財務方案，購車享低頭款2.2萬元與低月付；起亞Carens提供總價值達20萬元專屬禮，包括升級首年乙式車體險，再加碼5萬元購車金、5萬元配件金、50萬元貸款零利率、5萬元政府貨物稅舊換新補助優先領，與五年不限里程原廠保固。

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