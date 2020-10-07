被譽為南台灣消費指標的漢神巨蛋購物廣場，將於10/15（四）~11/10(二)盛大迎接13週年慶，7日特在其廣場舉行大型造勢大會，漢神百貨暨漢神巨蛋購物廣場總經理南野雄介率數位行銷部協理袁永慧等相關主管、及近500名員工參加，將全力達成業績目標。

南野雄介表示，漢神兩館週年慶目標設定為50億，在全球零售面臨嚴峻的挑戰下，漢神兩館第1~3季業績逆勢成長2％，尤其是精品、化妝品、家庭用品在第3季業績對比去年都有大幅成長，能有此佳績首先最需要感謝長期支持漢神的消費者，此外由於漢神兩館近年因應市場變化力求超前部署，包含透過大規模改裝強化商品結構，並藉由對77萬超集卡會員的經營深耕，讓今年第1~3季的消費黏著度成為業績穩固的最強後盾，而漢神巨蛋還將於10/8（四）引進4家南部百貨獨家餐廳，看好這一波報復性消費商機，全力衝刺第4季業績。

為了讓大家感受不同以往的消費體驗，今年漢神巨蛋特別號召特色快閃店齊聚，包含10/15（四）~11/1（日）1F全台巡迴「VT x BTS聯名香水快閃店」、10/16（五）~11/10（二）7F全台首發「哈利波特-回到霍格華茲線下快閃店」，讓消費者免出國就能享受好吃好買又好玩的樂趣。此次還攜手超吸睛三麗鷗明星家族推出奇幻樂園，推出全台限定必收集超集會員禮及週邊商品，打造全台獨家6大造型佈置打卡點區，10/24（六）更舉辦三麗鷗明星見面會，少女心爆棚的系列活動即將襲捲各大社群媒體版面。

這次週年慶除了匯集多項超值必買商品並搭配全館多重回饋，總抽獎特獎更祭出張鈞甯代言的近百萬Ford Kuga EcoBoost 180時尚型汽車乙台。另外，看好精品消費力道強，特別於週年慶前一天的VIP DAY活動加碼，單筆200萬送最新iPhone，B1F家庭用品區及2F／5F珠寶區最高回饋達12％，還有國際精品獨家優惠搶先回饋給VIP；在商品券回饋部份，週年慶期間化妝品滿3,000送300，10/15（四）~10/18（日）首四日刷聯名卡全館滿1萬送500、1F精品區滿2萬送1千、珠寶區單筆滿8萬送8千；10/19（一）~10/21（三）、10/26（一）~10/28（三）推出超集購物金，部份專櫃單筆滿1,000元最高可扣點現折400元，堪稱全年點數最好用時間；今年與德國雙人合作「食尚印花趣加價購」，週年慶期間推出印花加倍送，回饋超有感；超集會員禮期間，只要新申辦玉山漢神巨蛋JCB晶緻卡消費並兌換會員禮即加贈100元商品券，還有超人氣全新餐廳進駐，讓你吃喝玩樂一次滿足。

最受消費者青睞的化妝品業種，則推出全台獨家明星特惠商品及買正貨送正貨的優惠，KIEHLS淨白組7.3折、ESTEE LAUDER全方位修護組7折、SHISEIDO紅顏肌活露5折、CLAEINS黃金雙激萃5.8折、GUERLAIN皇家蜂王乳6.3折、KOSE雪肌精御雅組6.4折、NARS最低2.3折，部份商品10/15（四）一日限定滿5,000送700元，絕對是入手保養品及流行彩妝的最佳時機！搭配週年慶，各大品牌也趁勝加碼超值優惠，B1F家電大手筆推出眾多獨家熱賣商品，消費滿15,000再加贈150元，超多回饋讓消費者買到賺到。為了迎接年度購物盛事，特別於檔期前夕召集上百名員工舉辦造勢大會，以超萌可愛又火力全開的氣勢，宣誓週年慶即將開跑。

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