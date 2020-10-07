台東志願役邱姓女兵，2019年在基地訓練時不服林姓副分隊長，怒飆5字經髒話，犯陸海空軍刑法公然侮辱長官罪，被台東地方法院判罰金1萬元。

邱女高職畢業就離家當職業軍人，2014年入伍服役，從軍6年，去年5月因情緒失控侮辱長官，今年3月退伍。

判決書所示，邱女是憲兵指揮部屏東憲兵隊憲兵分隊上兵，去年5月7日晚間，在桃園市龜山區「慧敏營區」，因集合問題與該分隊林姓副分隊長發生爭執，當眾說「不然在兇什麼？」又飆罵5字不雅言語，足以貶損林姓副分隊長的名譽及長官領導統御威嚴。

林副分隊長提告，由屏東縣憲兵隊移送桃園地檢署層轉屏東地檢，再轉台東地檢署偵辦起訴，邱女坦承犯行，由台東地院簡易判決。

法官考量邱女現已無業且無收入，依靠做粗工收入不高的配偶扶養，還需扶養一名2個月大的嬰兒，因此薄懲罰金1萬元，以示懲儆。

邱女怒罵長官，原本被軍方移送的罪嫌還有涉犯陸海空軍刑法第47條第1項「違抗上級機關或長官職權範圍內所下達或發布與軍事有關之命令者，處5年以下有期徒刑」、第49條第1項「對於長官施強暴、脅迫或恐嚇者，處1年以上7年以下有期徒刑」，但檢方以不起訴處分。

(中時 )