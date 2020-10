高雅羅、李宰旭宣傳新戲《DO DO SOL SOL LA LA SOL》。(Netflix提供)

Netflix最新強檔韓劇天天與韓國同步看不完!讓粉絲們期待由少女時代徐玄與高庚杓擔綱主演的《私生活》,以及演員高雅羅和玄彬師弟李宰旭搭檔呈現的《DO DO SOL SOL LA LA SOL》於7日上檔播出,新戲記者會上,向來給人乖乖牌印象的徐玄坦言,為了演好劇中「生活型詐欺犯」一角而努力也在日常生活中「崩壞」,劇中宛如長腿叔叔的太垣晳在拍戲現場還特別貼心準備充滿活力的零食來「餵養」徐玄!與星老公劉智泰結婚生子,暌違小螢幕近10年復出的金孝珍看完《私生活》劇本「不安於室」,與金永敏宛如磁鐵般緊緊相依!至於眾所矚目的收視公約,金永敏承諾突破10%的話就會和劇組人員一起慰勞感恩辛苦的醫護人員。《DO DO SOL SOL LA LA SOL》女主角高雅羅出道17年以來首次接拍浪漫喜劇,沒想到拍攝時完全不怕形象受損,李宰旭超擔心畫面是否真能播出!?即日起每週三、四晚間十點!Netflix獨家《私生活》、《DO DO SOL SOL LA LA SOL》與韓國同日更新。

7日舉行的《私生活》記者會上,徐玄坦言為了演好這個從小就在詐騙家庭長大、詐騙經歷豐富且剛出獄的角色可說是「崩壞不少」,講粗話蹲牢房也一點都不害怕,並表示這個角色充滿魅力,自己也不斷思考這角色跟自己的本性有沒有相似的部分,並想要掏出內在還未被發掘的自己,就連在日常生活中也會不斷想著此刻若是車州誾遇到相同情況會有怎樣的反應,可說是為戲做了相當多的準備。儘管演的都是詐欺犯,但主要演員群相處起來可說是和樂融融,徐玄日前接受訪問時就提到拍《私生活》宛如加入了「詐欺者聯盟」,劇組相當照顧所有人,讓她感受到溫暖。不僅如此,徐玄這次還甜笑透露劇中飾演詐騙搭檔「一手」的太垣晳,戲裡戲外都是十分照顧自己的稱職「長腿叔叔」,會帶好吃的零食與麵包給自己吃。曾因為劇情需求,迅速增重30公斤締造專業打手形象的太垣晳對此得意表示,自己可是費心選了低熱量、低飽和脂肪的零食,避免大家吃多了有多飽和脂肪的東西拍起戲來沒有活力,引爆現場笑聲不斷。

金孝珍與演員老公劉智泰結婚生子,暌違近10年終於復出,頂著一頭仙氣復古波紋捲華美現身,她笑稱因為看了劇本之後「不安於室」,除了這次飾演的鄭福基充滿魅力之外,自己也急著想知道劇情的後續發展,因此答應了參與演出,而且第一次看到劇中搭檔金永敏時覺得他長得超級帥,金永敏也謙虛表示金孝珍做了相當多的功課,所以演起戲來相當自在;不過談到金孝珍的魅力時,金永敏害羞表示應該還是她的捲髮以及充滿能量的歡笑,並預告兩人在劇中就像是磁鐵般緊緊在一起,要讓大家看到「磁鐵魅力」。提到收視公約,演員群皆謙虛表示在這段期間能安全拍戲已經是充滿感謝,只希望大家會喜歡這部戲,最後在主持人的提議下,金永敏允諾若收視率突破10%就會與演員群以及工作人員一起去向辛苦的醫護人員加油打氣,感謝有他們的努力讓這部戲可以繼續拍下去。

《DO DO SOL SOL LA LA SOL》由玄彬的師弟李宰旭與演員高雅羅主演,講述跌入人生谷底的鋼琴家具蘿蘿(高雅羅飾)和神秘的打工生鮮于俊(李宰旭飾)相遇後,帶著各自傷痛聚集在鄉下鋼琴學院的浪漫愛情故事。而在《雖然是精神病但沒關係》飾演高文英出版社代表的金柱憲這次在劇中則飾演具蘿蘿的長腿叔叔車恩碩一角,同樣相當吸睛。

女主角高雅羅出道17年以來首次接拍浪漫喜劇,7日記者會上被李宰旭當場爆料高在拍攝時完全不怕形象受損,甚至讓他懷疑畫面是否真能播出。而第一次擔任男主角的李宰旭被問到有沒有感到壓力時坦言:「如果說沒有負擔的話,那就是騙人的了,平時都是帶着壓力抵達拍攝現場。」幸好他適應地很快,大家在現場又都相處地很融洽,高雅羅也表示雖然李在旭剛出道沒多久,但因為很體貼而讓拍攝過程都很輕鬆。李還靦腆笑稱自己時常笑場而不停NG,但導演金珉冏立即掛保證表示「雖然這是李宰旭第一次擔任男主角,但他會展現出既老練又新鮮的魅力」,令人十分期待這對新鮮的螢幕情侶將會有何發展。由於這次在劇中的角色是鋼琴家,本身會彈鋼琴的高雅羅特別花了3、4個月的時間學習高難度的曲子,並且主動自爆:「彈鋼琴本來不怎麼難,但因爲有很多很難的曲子,所以拍戲時還是有請老師代彈的情況」。即日起每週三、四晚間十點,《私生活》、《DO DO SOL SOL LA LA SOL》與韓國同日更新。

(中時 )