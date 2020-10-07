面對疫情之下，大陸「十一」國慶中秋連休助推旅遊復甦，7日美團外賣發佈《美團外賣國慶消費大數據》，顯示10月1日至10月5日期間，熱門景區外賣單量年增率達到200％。據《新京報》報導，熱門景區外賣訂單近3成來自導遊，他們偏愛川菜、湘菜，訂單平均單價超過60元人民幣。

而來自酒店的外賣訂單比節前暴增150％，其中超過5成訂單為地方特色菜；異國特色外賣訂單量比節前增長60％，其中韓國料理、日料、泰餐、西班牙海鮮飯等品質餐食單量增幅較大。

此外，根據數據顯示，北京、上海、深圳、廣州和成都，是大陸國慶假期期間點外賣最多的城市，重慶、杭州、蘇州等緊隨其後。

另據美團外賣提供的資料顯示，10月1日到3日，跑腿日均訂單量年增率達151％，且美團跑腿小哥接到的委託多樣且個性化，送大閘蟹、買衣服、代排隊、買奶茶、照看寵物是最為普遍的需求。

在消費人群來看，則以90後為主要消費群體；區域方面，廣州是今年黃金周前3天跑腿訂單量增速最快的城市，其次則為蘇州和杭州。

(旺報 )