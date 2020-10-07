光磊(2340)淡出傳統LED生產，持續深耕感測元件市場，不排除藉由私募方式引進最新技術並持續擴產；同時，公司將全力投入開發的VCSEL激光器，目前已送樣一家客戶，明年期望能再增加兩家新客戶，預計明年VCSEL將開始貢獻業績。

光磊目前傳統LED占業績比重已降至很低，感測元件占比達五成，目前感測的產能滿載，預計未來占比也會愈來愈加重。總經理黃年宏表示，看好光電感測的市場需求，以及長期的VCSEL成長趨勢，黃年宏並指出，光磊不僅是單純的感測元件供應商，而是提供一個落實商化應用的技術平台服務商，模式類似晶圓代工與客戶間的策略合作伙伴關係，期望公司華麗轉身，躋身光電半導體元件領導大廠。

針對短期營運，光磊看下半年審慎樂觀，目前接單及能見度不錯，但疫情仍是未知的變數以及第四季可能有庫存調整。

光磊今年前8月營收32.28億元，年減10.96%；上半年營收23.67億元，淨利1.65億元，EPS 0.44元，低於去年同期之0.59元。

光磊科技今（7）日召開法說會，看好結合穿戴裝置的智慧醫療商機、感測元件應用市場向智能家電、環境偵測領域擴大延伸，將大幅增加感測元件的數量；以及全力投入開發的VCSEL激光器，有機會成為下一個明星產品。此外，不排除藉由私募方式引進最新技術，以及持續擴產。

總經理黃年宏表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年以來整體穿戴裝置的出貨量成長雖放緩，但搭載健康檢測性能的需求大幅提升；憑藉具競爭力的感測元件技術平台，光磊近期成功打入品牌手機大廠新一代智慧手錶供應鏈，供應相關感測元件。黃年宏強調，光磊不僅是單純的感測元件供應商，而是提供一個落實商化應用的技術平台服務商。

黃年宏看好公司未來一年的二大發展趨勢。首先是感測元件應用市場的延伸開展，包括具備健康檢測功能的智慧穿戴裝置、智能家電、環境偵測等市場皆蘊藏龐大商機，光磊將優先鎖定穿戴裝置如智能手錶的發光與感測元件、藍芽耳機的距離感測元件（Proximity sensor），以及智能家電如掃地機器人的飛時測距（ToF）感測器等利基市場切入。其次，VCSEL（Vertical Cavity Surface Emitting Laser，垂直腔面發射激光器）應用需求長期看好，從先前的3D感測的人臉辨識和OLED全面屏等，不僅持續擴大VCSEL激光器在智慧手機的滲透應用，因應5G時代來臨，資料中心需求增加，也同步拉升VCSEL的成長動能。光磊全力投入VCSEL激光器的開發，預計於明年第二季可試產並交由客戶測試驗證，一旦獲客戶導入採用，有機會成為公司下一個明星產品。

(時報資訊)