光學鏡頭廠—玉晶光(3406)因蘋果iPhone新機拉貨加速，9月合併營收攀升至18.6億元，月增4.67%，但年減3.58%，累計第3季合併營收為52.01億元，季增68.37%，創下單季歷史新高，隨著蘋果新機拉貨逐漸進入高峰，且新產能陸續開出，玉晶光表示，第4季看起來還不錯，可望淡季不淡，有機會比去年同期好。

延宕多時的蘋果iPhone新機可望在10月上市開賣，蘋果iPhone供應鏈業績也全面動起來，玉晶光9月合併營收18.6億元，月增4.67%，年減3.58%，累計第3季合併營收為52.01億元，季增68.37%，年增2.85%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為109.69億元，年成長32.85%。

據了解，蘋果iPhone後置鏡頭，玉晶光主要是出貨廣角鏡頭及超廣角鏡頭，Tele鏡頭仍是由大立光(3008)及日本康達智(Kantatsu)為主，儘管蘋果iPhone新機延後開賣，恐影響今年銷售量，但iPhone新機廣角鏡頭首度採用7P，且有兩顆不同規格，蘋果iPhone新機鏡頭規格升級，為大立光(3008)及玉晶光第4季淡季營運注入暖流。

目前玉晶光已開始出貨7P鏡頭，廣角及超廣角鏡頭也成為玉晶光下半年業績成長的推手。

在蘋果新機拉貨進入高峰及新產能陸續開出下，玉晶光審慎樂觀看待第4季，玉晶光表示，第4季可望淡季不淡，有機會比去年同期好，至於能不能比第3季好，須視客戶新機銷售狀況。

(時報資訊)