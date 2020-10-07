46歲翁嘉穗昔奪下1997年的香港小姐冠軍，同時還獲得「最上鏡小姐」、「東方美態大獎」、「都會魅力小姐」，成為四料冠軍，不過她最受外界關注的，是當年和亞軍李明慧搶男人風波，如今已淡出演藝圈多年的她，近況令人稱羨。

翁嘉穗當年和同屆亞軍李明慧爆出爭男人的「鄔公奇案」，男主是富商鄔友正，據悉，李明慧在比賽期間認識贊助商鄔友正，兩人才交往10天就宣布訂婚，但訂婚消息才公布沒多久，就傳出翁嘉穗偷偷和鄔友正約會，還對外稱自己才是正牌女友。

這讓李明慧相當不滿，以淚洗面痛罵翁嘉穗橫刀奪愛，不過仍挽不回鄔友正的心，最後翁嘉穗嫁給鄔友正，當起豪門少奶奶，並淡出演藝圈，專心在家相夫教子，不過她常會在慈善活動露面，育有2子的她仍保養得宜，近年更一改低調作風，開設IG分享生活。

翁嘉穗除了凍齡美貌外，身材也依舊火辣，完全看不出已46歲，而她自己也創辦公司，憑著交際手腕，幫助老公打理生意，更常在社群分享美容、繪畫、美食方面的心得，生活相當愜意。

(中時新聞網)