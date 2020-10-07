消防人員水裡來、火裡去，防護設備不可少，財團法人台中市玉闕朝仁宮，7日捐贈台中市政府消防局第三救災救護大隊烏日分隊包含面罩、空氣呼吸器背架等救災裝備一批，第三救災救護大隊大隊長詹仁傑表示，感謝熱心相挺，將化為實際行動，以提升消防員救災能量。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，秉持武財神的忠貞，媽祖的慈悲，消防人員如人間菩薩般，投注生命熱忱守民眾財產安全。本宮捐贈消防救災器材，讓消防人員執勤時增添一份安全感，並希望拋磚引玉，鼓勵更多社會善心人士及公益團體一起共襄盛舉。

台中婦女防火宣導大隊副大隊長、市議員吳瓊華表示，消防人員都是冒著生命在救災，這次贈送的裝備讓消防人員非常受用，尤其空氣呼吸器為消防人員打火必備之器材，對於消防搶救勤務助益甚大，感謝其贊助與相挺，將愛心與熱忱化成實際行動，有效提升消防工作的效能，非常感謝。

烏日消防分隊表示，此次獲贈面罩6組、空氣呼吸器背架3組等裝備，非常受用，因為面罩、空氣呼吸器背架及肺力閥為消防人員進入火場不可或缺之救災設備，因火場充滿高溫濃煙，消防人員必須仰賴呼吸空氣瓶及救災面罩方可入室，於高溫環境下執行人命搜救及射水降溫等工作。受贈的救災裝備將運用於各項消防及救災勤務的執行，以守護市民生命財產安全。

(中時 )