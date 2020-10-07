每年台灣創新技術博覽會是各界精英人才競技舞台，今年義守大學有6組團隊參賽，由教授陳朝順提出電力監控系統與電流感測模組、王惠森研發的銅-鎳-矽-鉻合金銲接方法；及曾遠威發明的創新型振動控制系統，分別榮獲2金1銀，成績亮眼。

陳朝順研究特點為應用高導磁鐵心作電流取電，不須電池即可作故障電流偵測模組運作，而目前義大與亞力電機公司攜手「電流取電及羅式線圈模組」產學合作，已完成故障指示器電流取電模組的技術移轉，具商品化潛力。

王惠森團隊則研究各式銲前熱處理以降低熱傳導係數，提高合金的銲接特性，在銲接後進行兩階段銲後熱處理，使其析出物散布均勻及回復其強度；王惠森說，此技術有助於降低廢棄物產生與廢料回收的成本，更能延長模具使用壽命，以達到綠色環保生產效益，正與相關產業討論技術合作項目。

而電機系教授曾遠威發明的創新型振動控制系統，可用於微機電系統與智能結構，有助降低系統複雜性、成本與重量，獲得2020創博會銀牌肯定。

創博會由經濟部、科技部、勞動部、國發會等單位聯合主辦，提供智慧財產與技術交易的交流平台，並促進智慧財產、技術商品化與國際化，希望能讓世界認識台灣、投資台灣。

(中時 )