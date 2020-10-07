台中市北區太平國小日前結合台灣導盲犬協會舉行「導盲犬宣導活動」讓導盲犬走進校園當生命老師，透過孩子喜歡親近小動物，讓學生體驗視障著失去視覺能力，知道如何與導盲犬相處，走出屬於自己不一樣的路。

2隻導盲犬進到學校後，引起學生們騷動，大家紛紛爭相探看，希望和導盲犬近距離的接觸；在台灣導盲犬協會黃主任的詳細介紹下，讓師生們認識什麼是導盲犬、導盲犬的犬種、成長與訓練過程，更重要的是遇到導盲犬該如何面對，才能讓導盲犬順利幫助視障朋友。

台灣導盲犬協會介紹，導盲犬在執行工作時未經使用者同意的狀況下，勿任意干擾或撫摸導盲犬，讓學童實際接觸導盲犬，更透過分享與體驗讓學童了解原因，並懂得尊重導盲犬及協助視障者。

太平國小二年級學生陳語妡說，曾經看過導盲犬，但很害怕，都不敢靠近，經過體驗介紹，就不會那麼恐懼了。感覺導盲犬很溫和，很安靜，是視障者「第二雙眼睛」。

太平國小家長會長黃郁雯說，和許多家長特別來到學校和學生們一起認識導盲犬，她認為這是很好的教育方式，讓孩子學習如何和導盲犬互動，培養愛護動物的正確觀念，成為親子間共同經驗與回家後討論話題，更可促進親子關係。

太平國小校長余益興表示，師生們對於導盲犬有了更深入且深刻的認識與接觸，不再陌生，往後出入公共場所或搭乘大眾交通系統，遇見視障者帶著導盲犬，都能發揮同理心，適時伸出援手給予協助，培養學生關懷、助人的良好品德。

(中時 )