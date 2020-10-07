全國全民運動會聖火傳抵苗栗縣，圓滿完成交接儀式，繼續往南傳遞。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

全國全民運動會聖火傳抵苗栗縣，圓滿完成交接儀式，繼續往南傳遞。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

今年全國全民運動會將在花蓮縣舉辦，苗栗縣有近500位代表隊職員及選手參賽，與全國好手角逐30項競技，期許在木球、柔術、國術、滑輪溜冰、龍獅運動拿下金牌。

全國全民運動會將於17日至22日在花蓮縣舉行，全國體育好手將角逐太極拳套路、太極拳推手、木球、民俗體育扯鈴、民俗體育跳繩、沙灘角力、拔河、柔術格鬥、柔術寢技、柔術對打、原野射箭、健美、國術兵器、國術掛技擂台、國術拳術、混合組國術對練、滑輪溜冰競速、躲避球、慢速壘球、摔角、槌球、滾球、劍道、元極舞長青組、元極舞團體組、飛盤、運動舞蹈、龍獅運動客家獅、龍師運動台灣獅、龍獅運動舞龍等30項競技。

苗栗縣代表隊職員與選手共482人，將發揮平日訓練成果，突破自我為家鄉爭光。教育處初步分析，參賽項目中，以木球、柔術、國術、滑輪溜冰、龍獅運動等最具奪金希望，太極拳、民俗體育、沙灘角力、躲避球、摔角、槌球、滾球、劍道、運動舞蹈等亦可望奪牌，拔河、原野射箭、健美、慢速壘球、元極舞、飛盤等項目也都有優秀選手參加，期盼能突破2018年全國全民運動會勇奪9金、10銀、10銅的成績。

全國全民運動會大會聖火6日傳抵新竹、苗縣交界的竹南鎮誠仁橋，經過竹南鎮、頭份市、造橋鄉、後龍鎮，並傳抵位在苗栗市的苗栗縣政府第1辦公大樓，由鄧桂菊從花蓮縣聖火隊接下聖火，交給頭屋國中聖火隊，再傳遞經過銅鑼鄉、三義鄉至縣界義里大橋，圓滿完成苗栗縣境內聖火傳遞工作。

(中時 )