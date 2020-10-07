衛生福利部基隆醫院兒科醫師陳惠蘭表示，台灣季節性感冒，歷年來大多於11月開始升溫，於年底至農曆春節前後達到高峰。（衛生福利部基隆醫院提供／陳彩玲基隆傳真）

天氣逐漸轉涼，台灣邁入季節性流感高峰期，衛生福利部基隆醫院表示，若是高危險族群感染流感，可能出現嚴重併發症，甚至導致死亡，因此建議民眾要注意自身健康狀況，勤洗手、保持良好衛生習慣，並至診所施打疫苗，讓身體有保護力，就能安心度過流感季節。

衛生福利部基隆醫院兒科醫師陳惠蘭指出，流感是一種急性呼吸道感染疾病，共分為A、B、C、D四型，其中A型與B型兩種流感病毒會引起季節性感冒的流行；流感主要透過飛沫與接觸傳染，潛伏期從感染至出現症狀大約1至4天，臨床症狀包括有，發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，偶有噁心、嘔吐或腹瀉等腸胃道症狀。

醫師建議，民眾盡早施打流感疫苗，就能提早擁有抗體，保持使用肥皂勤洗手、戴口罩等個人良好衛生習慣，在室內時要維持空氣流通，防範病毒的傳播，如出現疑似流感症狀要及早就醫診治，若生病請遵照醫囑按時服藥，在家多休息，不上班、不上課，外出時，也務必全程配戴口罩。

陳惠蘭表示，台灣季節性感冒，歷年來大多於11月開始升溫，於年底至農曆春節前後達到高峰，約在2、3月後開始下降、趨於平緩，預防感染流感的方法，除了戴口罩、勤洗手之外，接種流感疫苗最為有效，但施打疫苗後，需要一段時間才能產生抗體，提醒高危險族群應盡早接受施打、提早享有疫苗保護力，就能安心度過流感季節。

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