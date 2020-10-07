農委會在科學人雜誌刊登廣告引發爭議，審計長陳瑞敏日前表示，去年中央政府編列20億元為政策行銷，但很多相關計畫並未點出是政策行銷，農委會則堅稱使用進口損害基金符合規定。對此，監委陳景峻已申請自動調查，欲釐清農委會是否有濫用政策行銷費用的問題。

陳景峻表示，據悉，農委會今年度政策行銷費用達8千餘萬元，但自去年起，陸續爆發以1450萬元購買網軍行銷，以及今年9月於「科學人」雜誌刊登廣告，宣稱養豬加入萊克多巴胺「可以增加收益又環保」等爭議。

陳景峻指出，農委會同時掌管各項農業特別收入基金，近年宣傳支出名目繁多，標案預算執行也引發外界關注，審計部曾就購買廣告未經審認提出質疑，並要求農委會改善。

陳景峻質疑，農委會各項政策行銷的採購，有無經過審核，並載明是「廣告」？預算科目與支出是否相符？有無行政上糾錯究責的必要？相關疑義，將予以調查釐清。

(中時 )