台中市大安國中位於偏鄉大安區，在地市議員吳敏濟爭取到外籍師資，7日為外師Cyndie-Lea舉辦歡迎會。吳敏濟表示，希望家長能感受到校方的努力和優勢，讓子弟留在大安就讀，扭轉國小畢業生不斷外流趨勢。

校長國立民特別感謝吳敏濟議員將大安國中的需求「精準而充滿熱情地轉達給教育局」，他說，大安國中無論在品德教育或外界的評價都很好，但位於偏鄉缺乏資源是最大的困擾，希望外籍教師加入之後，能為學校帶來不一樣的教學方法，建立學生的國際視野。

負責擬定課綱和外師申請程序的教務主任王珮潔在歡迎會上自嘲，在家裡喜歡用英語和孩子對談，卻被孩子說是中式英文、歐巴桑英文，很幸運Cyndie的到來，大家有機會建立標準起美式英語了。

國立民則比三根手指頭再三交待學生，在校園遇上Cyndie，「至少要說上三句英文，至少三句」，聽說能力一定很快得到提升。

在歡迎儀式上，校方特地為下週生日的Cyndie準備小蛋糕，與會師生獻上生日快樂歌，學生郭俊瑋、張聿妡等人也以簡單的英語，說出對Cyndie的歡迎和對課程的期待。

Cyndie來自美國，擁有碩土學位和教師資格，她自我介紹最喜歡吃pizza，最喜歡的顏色是紫色，平時熱愛長跑運動，女兒是幼稚園老師，自認為很幸運能來到學生友善，校園美麗的大安國中，她的教育哲學是激勵學生的好奇心和把握機會主動求知的態度，充實知識進而建立自信心。

國立民表示，校方會安排其他老師協同教學，課程內容很有彈性， 主要以英文進行國際交流，Cyndie一週有二天在大安國中，三天在班級數較多的大甲區日南國中。日南國中的歡迎會已在前一天舉行。

吳敏濟指出，他支持大安國中教學團隊不遺餘力，近年來為該校爭取了現代化圖書室、更新操場、體育館及充實各項教學和體育設備，但是國小畢業生外流的情形仍然非常嚴重，目前學生數只有139人。

吳敏濟說，就他所知，大安區連一家美語補習班都沒有，今年台中市擬增加10位外師，他極力向教育局相關官員陳述優先配置外籍教師的重要性，希望在外語能力與國際視野上能拉近與城區學校的差距，家長願意讓孩子留在本地就讀國中。

(中時 )