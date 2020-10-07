汽車動力及安全系統零組件大廠智伸科技今（7）公布，9月合併營收回升至7.33億餘元；前三季合併營收近20.87億元，雙雙改寫同期新高，主因是併購旭申國際，計入合併營收，加上汽車汽油高壓泵浦本體、GDI及傳動系統等相關關鍵零組件客戶拉貨力道增溫所致。

智伸科9月合併營收7.33億餘元，比8月成長6.77％，也較去年同期成長12.58％；第三季合併營收近20.87億元，季增42.56％、年增7.09％；前三季合併營收近51.15億元，年減幅縮減為9.30％。

智伸科表示，第三季向來是傳統車廠暑休淡季，智伸科卻能維持穩定成長，主要受惠汽車客戶旗下包括汽油高壓泵浦本體、GDi系統、傳動系統等相關關鍵零組件的拉貨力道增溫，尤其大陸地區業績隨新車銷售市場回暖，第三季營收呈現成長，加上醫療及電子事業出貨增長，拉升智伸科兩岸生產基地的產能利用率，逐季提升，是貢獻智伸科9月與第三季營收皆較去年同期成長的主要原因。

智伸科表示，智伸科汽車零組件事業布局產品涵蓋一般燃油車、新能源車至電動車，除引擎動力系統相關產品以外，傳動、馬達、轉向及安全系統等相關零組件產品，都是汽車產業發展電動車所需的關鍵零組件之一。智伸科積極發揮併購旭申後的業務綜效，運用多元產品組合，以滿足多家主要一階（Tier 1）汽車零組件供應商客戶的需求，以期未來在汽車產業鏈，搶佔更多市占率，也對整體營運帶來正面的挹注。

智伸科對第四季營運，維持審慎樂觀看法。第四季向來世汽車產業傳統旺季，隨著全球各國政府政策都是刺激消費者購車意願提升，帶動新車銷售市場回暖，智伸科將憑著累積多年掌握與客戶共同研發的優勢，長期與客戶針對最新技術共同研發，尤其目前汽車引擎動力系統產品仍持續受惠品牌車廠加速燃油效率、引擎效能提升而於全球滲透率持續增加，有助於智伸科保持良好的訂單能見度。

另一方面，智伸科仍持續執行製程與產品結構進行優化、產能彈性調配等重要策略，有望在疫情不確定因素下，整體營運有機會長期保持穩健成長。

(工商 )