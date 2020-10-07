慧洋-KY（2637）7日公告第三季自結財報，季內營收31.28億元，自結稅前獲利1.18億元，每股稅前獲利0.16元，擺脫上半年虧損狀態；累計前三季營收86.50億元，自結稅前淨損3.02億元，每股稅前虧損0.42元。

慧洋9月營收為10.19億元，營業利益1.73億元，營業利益率17％為今年單月新高，主要受惠於全球航運需求回補，帶動BDI指數反彈，公司營運漸趨穩定。本月因日幣及新台幣兌美元升值，而分別有匯兌損失約30萬美元與110萬美元，自結單月稅前淨利為3,668.3萬元，每股稅前獲利0.05元。

慧洋上半年因新冠肺炎衝擊，每股稅後虧損0.61元，6月下旬BDI指數開始止跌反彈，帶動慧洋自7月份開始重回獲利；緊接第四季為傳統運輸旺季，加上需求陸續回補，有助收斂慧洋全年虧損，若有處分船舶適時挹注，營運將可望損益兩平。

受惠6月中下旬起全球需求回補，BDI指數止跌回升，慧洋7月份起終止單月虧損，使第三季順利回到單季獲利，營運自谷底反彈走揚。

慧洋進一步指出，第三季進入北美穀物運輸旺季，中國因水患農作物收成減少、災後重建需求提升，增加大宗原物料的採購量，加上為達成年初承諾的對美國貿易採購量目標，帶動散裝航運需求持續暢旺，BDI指數勁揚，有效挹注慧洋營運，擺脫虧損狀態，慧洋亦樂觀需求熱度可望延續至第四季，收斂集團全年衰退幅度。

在船隊規劃方面，慧洋在9月30日如預期交付由今治造船廠製造的3.78萬噸輕便型船舶一艘，該船舶已簽訂一年期租約，年底前將再交付由常石造船廠製造的6.33萬噸超級極限型船舶一艘，皆為最新型節能新船；另公司也正在積極處分老舊船舶，除了能夠維持船隊競爭力之外，挹注的現金流亦可幫助改善公司財務結構。

從市場船舶供給角度來看，慧洋樂觀2021供需情況好轉，在於今年因疫情影響市場新船訂單量較往年減少近五成，而拆船廠也隨著各國解封復工，加速老舊船舶的拆解處分，有助改善供需市場的平衡，使產業日趨健全，有助運價維持在較好的水準之上。

展望未來，慧洋維持審慎樂觀態度，主要仍需嚴防秋冬疫情重回高峰，然而在各國防疫措施亦明確落實，未來港務運作將與之共存的前提下，全球經濟景氣也進入U型反轉，各國仍仰賴貿易運輸活動，中長期需求不變。

慧洋在2019年底增加指數連動船舶數量，卻受到新冠肺炎黑天鵝的衝擊，使今年短期營運受到較大影響，而公司目前已將相關船舶數量降低至8艘，藉以預防全球不確定因素衝擊集團營運，整體效益可望在明年逐步顯現。

(工商 )