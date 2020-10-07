高雄亞洲新灣區最受矚目的205兵工廠遷建案，規劃從明年開始，將分3年、分階段，遷至新址，原址並由高雄市政府採取分期、分階段的開發模式。

高雄市長陳其邁7日施政報告指出，將在亞洲新灣區設立5G和AIoT創新園區，成立「高雄5G智慧城」合作平台，並藉由傳統產業轉型與提供智慧創新應用服務，雙管齊下，讓高雄不只是港口，更是連結國際的智慧港。

他說，高雄除了新產業的引進，原有已具備優勢的傳統產業，例如螺絲、金屬製造等，高市府也會協助往高階製造中心轉型，目前有幾個重要的產業發展基地，例如和發產業園區、仁武產業園區、新材料創新研發專區，這些將都將是高階製造轉型的重點。

陳其邁表示，為了未來用地作準備的亞灣205兵工廠遷建，他在就任後，積極協調，將於2021年至2023年間，分3期、分階段，將205兵工廠遷至新址，原址就分期分階段，由高市政府來接手推動開發。

(工商 )