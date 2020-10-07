火災被濃煙嗆昏或錯失逃生路線、方式，導致受困火場而喪失寶貴生命，時有所聞，台南市復興國中師生發想「智能緊急逃生指示系統」，勇奪108學年度科技教育創意實作競賽國中組資訊科技應用組金牌。

復興國中指導老師黃吉楠表示，日前看到學校樓梯逃生指示燈進行維修，想到新聞常見火災不幸憾事，肇因火災時被濃煙嗆昏，或因選擇逃生路線或方式，導致受困火場，喪失寶貴生命，如能透過智能系統監測環境溫度或濃煙，並透過人工智慧運算，主動規畫最安全逃生路線，甚至利用App主動通知火場或附近民眾，應能協助受困火場的人，第一時間找到安全逃生路線，也能降低因火災喪失寶貴生命的人數。

復興國中師生的「智能逃生」系統，利用物聯網開發智能環境監測功能，結合自行開發的多功能逃生指示牌進行環境資訊(有毒氣體、溫度等)監控等，是環境與防災教育實踐的重要示例。

由教育部國民及學前教育署主辦，國立科學工藝博物館、高雄師範大學承辦的108學年度科技教育創意實作競賽日前公布競賽結果，賽事共分為自造任務組、資訊科技應用組以及機電整合組，復興國中學生黃俐穎、張峰晟，在黃吉楠老師、陳俊明老師指導下，以作品「智能緊急逃生指示系統」勇奪國中組資訊科技應用組金牌。另外，新市區大社國小則在機電整合組獲得國小組佳作，表現亮眼。

教育局長鄭新輝表示，教育局在108 年新課綱科技領域的努力，有目共睹。此次復興國中發揮團隊想像力製作出實用、可操作的逃生指示系統，不僅落實新課綱科技領域實作精神，有效透過團隊合作，解決日常生活中的問題，因此獲得全國金牌殊榮。

(中時 )