國民黨團今踢爆新北某團膳業者，利用營養午餐菜單宣傳「認識瘦肉精（萊克多巴胺）」的營養知識，要學生「不用擔心吃到萊豬」；對此新北市教育局澄清，新北學校菜單統一在官網公告，目前沒有新北學校收到萊豬宣傳單；此外局內員工也困惑道，「教育部已統一規定營養午餐禁用萊豬，這麼敏感的時機，不清楚北市是哪個環節出了問題？」

劉明超表示，該團膳業者提供新北市73間學校營養午餐，橫跨國小、國中及高中，不過新北市統一在學校官網、食材登錄平台，向學生家長通知該月菜單，為響應環保不發紙本菜單，因此並無任何學校收到相關文宣，同時教育局也透過校長群組，提醒各校檢視防範。

某新北教育局同仁困惑指出，任何文宣和教育資訊，一定會經過教育局和校方確認，不可能未審核即進到學校內，「尤其教育部已統一規定營養午餐禁用萊豬，這麼敏感的時機，不清楚北市是哪個環節出了問題。」

(中時 )