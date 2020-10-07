高雄上月29日發生連續砸酒店、茶行等，警方除火速追捕16名涉案人到案，更隨即啟動「封城掃蕩」專案；高雄市刑警大隊7日表示，2天來共查獲各類刑案239件、逮捕360名涉案人及通緝犯，展現對街頭暴力堅持零容忍。

高市刑大技正蔡岳同指出，市警局在10月5、6日深夜，動員分局、保安大隊、刑警大隊等242名警力，針對重點治安顧慮場所及治安熱點計28處，執行閉鎖式擴大臨檢及路檢勤務，並同步執行肅槍、緝毒等專案檢肅行動。

警方在專案期間，共查獲各類毒品案52件57人、各級毒品256.51公克、槍砲案件1件1人及1把非制式槍枝、詐欺案件74件115人、通緝犯7人、竊盜案件32件36人及其他各類刑案80件144人。

市警局重申，對任何街頭暴力永遠堅持零容忍態度，對於暴力、聚眾鬥毆等違法行為絕不姑息，除在最短時間將所有涉案嫌犯查緝到案，避免二次衝突發生，也將「向上溯源、刨根斷源」剷除幕後不法組織。

警方呼籲，營業場所業者應確實強化自主管理措施，不得有暴力、毒品等違法情事；未落實自主管理的業者，警察局將持續會同市府相關局處聯合稽查及臨檢作為直至業者改善為止。

(中時 )