金麗科 10/8起預收款券 17:402020/10/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（7）日表示，金麗科股票（3228）自10月8日起預收款券並每20分鐘撮合一次。 金麗科股票最近30個營業日內曾發布處置，又因最近10個營業日內有6個營業日，經櫃買中心公布注意交易資訊，自10月8日起10個營業日（到10月22日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #金麗科 #營業日 #預收款券 #櫃買中心 #分鐘撮合一次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 昇華上櫃股票 12日起預收款券 17:312020/10/07 財經 街口董事全退出 保投信不撤照 04:102020/10/07 財經焦點 陸券商十月金股 首推三一重工 04:102020/10/07 產業財經 金酒振興券摸彩 揭曉首階段89名幸運者 18:462020/10/07 寶島 裝GPS盯前妻判拘15天 北檢要求華南金副董林知延20日執行 10:362020/10/07 社會 台金聯百戶平價宅 7日開賣 04:102020/10/07 金融．稅務 BVLGARI麗晶精品店重新開幕 賈靜雯買珠寶以女之名 04:102020/10/07 時尚消費 上櫃公司近一年度庫藏股36件執行率達100％ 11:102020/10/07 財經 櫃買推動金融教育 呼應世界投資者理念 04:102020/10/07 證券．權證 9月零股交易 尖牙股ETF較8月激增5.58倍 14:002020/10/07 財經 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 川普喊停新紓困案嚇趴美股 仍想灑4.6兆救命錢給誰？ - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 張衍義新任長榮董事長 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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