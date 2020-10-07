櫃買中心今（7）日表示，金麗科股票（3228）自10月8日起預收款券並每20分鐘撮合一次。

金麗科股票最近30個營業日內曾發布處置，又因最近10個營業日內有6個營業日，經櫃買中心公布注意交易資訊，自10月8日起10個營業日（到10月22日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )