明年元旦政府將開放含萊克多巴胺美豬進口，引發爭議，外傳前副總統陳建仁將接任行政院長，內閣也將改組。對此，行政院發言人丁怡銘今（7）日表示，目前沒有任何內閣改組的問題。

丁怡銘指出，國民黨立委點名的農委會主委陳吉仲無論在農業問題的掌握度，或是與業界的溝通，都處理得宜，也得到總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的信任。

至於閣揆人事，丁怡銘強調，是總統的憲法權力，不適合由政院來回答這個問題。丁怡銘說，內閣部分，蘇貞昌向來是希望部會把事情做好，有問題就修正，無法做就馬上換，沒在看農民曆。

陳吉仲今日在立法院經濟委員會遭藍委砲轟，國民黨立委林為洲質疑陳吉仲從反美豬大將變成維護美豬，這是「無恥」，雙方唇槍舌戰；國民黨立委翁重鈞則表示，外傳要換陳建仁做行政院長，質問陳吉仲若陳建仁做行政院長，是否要為維護豬農之子的尊嚴，效法農委會前主委彭作奎捍衛農發條例辭職下台。

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