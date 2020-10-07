匯嘉健康生活科技(股)公司(7596)將於今(109)年10月16日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

匯嘉健康生活科技公司(簡稱匯嘉健康；產業類別：生技醫療)以「珍愛生命尊嚴照顧」理念出發，獲得全球百大科技研發獎(R&D100 Awards)之創新自主研發技術，nFOPT非侵入性光纖生理監測技術應用於嬰兒與老人的智慧健康照顧，採用光纖全反射原理無電磁波，可監測呼吸、心率、脈搏波、血壓、睡眠分析等生理活動，產品應用涵蓋智慧床墊、智慧枕、智慧輔具及24小時安全與健康自動巡房系統，無須穿戴即可從無感中取得資訊。

目前匯嘉健康生活公司產品已進入量產，獲得超過百家婦產科、月子中心、托嬰中心、啟智機構、精神科、失智照護機構、醫院附設養護及安養中心採用，公司已獲核准進駐新竹科學工業園區之新竹生物醫學園區，以持續發展高階醫材研發成果商品化及產品上市推廣。

匯嘉健康公司預計自109年10月8日起揭示其籌資資訊，之後於109年10月16日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)