工業電腦大廠研華(2395)受市場需求轉弱、新台幣強升干擾，2020年9月營收仍較8月小幅回升，使第三季營收雖出現「雙降」、仍達成財測區間低標。展望後市，由於第三季接單狀況仍偏弱，公司對下半年營運保守看待、聚焦守穩獲利，預期獲利表現仍相對有撐。

研華公布9月自結合併營收43.5億元，月增1.29％、但年減達12.78％。合計第三季合併營收130.49億元，季減6.91％、年減9.26％。累計前三季合併營收383.4億元、年減5.7％，三者仍齊創同期次高。

研華指出，以美元計價的9月營收為年減7％、前三季為年減1.8％。以各區域概況觀察，9月以北美與韓國市場表現較突出。就事業群而言，多數9月營收均較去年同期下滑，但以應用電腦事業群（ACG）與智能服務事業群（SIoT）表現較為穩健。

若以前三季各區域概況觀察，研華指出，中國大陸、台灣與韓國市場較去年同期成長，美國與歐洲地區仍較去年同期衰退。就事業群來看，工業物聯網事業群（IIoT）與應用電腦事業群（ACG）較去年同期成長，其他事業群營收仍較去年同期衰退。

研華先前法說時表示，由於市場及客戶需求因疫情而轉趨保守，第二季接單季減約1成，預期第三季合併營收將季減3～7％至4.4～4.6億美元（約新台幣130～136億元），毛利率估降至38.5～40.5％，營益率估降至15.5～17.5％，實際表現達成預期區間低標。

展望後市，由於第三季接單狀況仍偏弱，研華對下半年營運仍保守看待，聚焦守穩獲利表現，預期獲利狀況仍相對有撐。同時，仍然看好中長期邊緣運算與工業物聯網產業發展需求，將繼續積極投資研發團隊與相關技術，以準備疫情後的復甦需求。

美系外資日前出具報告，認為5G時代帶動數據價值提升，推動對工業電腦（IPC）需求。而受惠政策強力推動工業物聯網（IIoT），將帶動中國大陸工業自動化需求恢復成長周期，加上研華管理執行力良好，將有助提升營運槓桿，對中長期發展前景持續看好。

投顧法人亦看好研華營運後市，認為研華中期發展將受惠供應鏈重組趨勢，可望帶動公司2021、2022年營收繳出雙位數成長，且獲利成長將優於營收。而隨著2022～2023年各國5G布建完整，可望帶動物聯網應用發展，將足以支撐研華營收維持雙位數成長。

(時報資訊)