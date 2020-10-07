大同(2371)公司股東臨時會召開在即，市場派代表三圓(4416)建設董事長王光祥針對外界關切以競殿投資公司法人代表提名林文淵先生為大同董事，是否未來有更換法代的說法，王光祥首度打破沈默表示這都是不實的臆測，他強調尊重專業，提名林文淵董事長組成大同經營團隊，就是要創造社會、員工及股東三贏結果。

王光祥也向大同公司的林郭文艷女士喊話，希望林郭摒棄成見，與本月21日股臨會選任的董事們攜手為大同打拚，和林文淵及他本人一起守護大同。王光祥董事長發表聲明如下：

本人因為認同大同公司體質、人才，特別是百年品牌價值，投資大同公司；更為讓大同公司呈現應有的尊嚴及價值，全力爭取董事席位參與經營；凜於責任重大，敦請曾任大同公司董事、學經歷豐富且有改革台電、中鋼等大企業實戰經驗的林文淵董事長主持、領導包括本人在內的經營團隊，是基於成功不必在我的理念及專業導向的最佳人選，不做他想；經多次遊說，終蒙林文淵董事長俯允，不顧一定會出現外界別有用心對他聲譽的針砭、毀譽及現有諸多優渥工作環境，願意投入，帶領團隊為大同興利除弊，改革大同，創造社會、員工及股東三贏的完美結果。

本人此次以羅得投資股份有限公司提名大同公司股東臨時會董事候選人名單，是由林文淵董事長參照未來董事會專業需求所提出，其中雖有本人及本人建議人選，但也是基於專業的考量，更蒙林文淵董事長的肯定與認可；除了三席獨立董事是自然人由林文淵董事長推薦優秀精英人選之外，雖然包括林文淵董事長及本人在內的五名董事候選人都是以競殿投資股份有限公司法人代表人的方式提出，但這是基於林文淵董事長已招徠濟濟人才，都是各專業領域一時之選，但董事名額有限，無法全數網羅進入大同公司董事會，實有遺珠之感；為期各方賢才能進入大同公司決策圈貢獻心力，未來也能帶動人才的交替，所以以法人代表的模式提名董事，是為了讓林文淵董事長在未來因應各階段人才的需求、讓更適當人才加入董事會的彈性策略；讓林文淵董事長可以視時、視所、視才推舉賢才進入大同公司董事會，更可開放開手腳大展身手，也蒙林文淵董事長體察本人的用心良苦，未做他想。

但邇來外界多有議論，認為本人以法人代表模式提名一般董事，未來可以隨時更替包括林文淵董事長的法人代表董事云云，確有重大誤解；依法言之，雖非無據，法人確雖可更替董事代表人而達到更換董事的目的；但此情狀於本人此次敦請林文淵董事長情義相挺，主持大局的事務絕對不會發生，外界議論純屬臆測。

為免社會大眾、員工及投資人誤解，本人再度鄭重表明：

一、本人尊重專業，更敬重、仰賴林文淵董事長的全力投入；未來競殿投資公司在大同公司董事會董事代表人如需更替，全由林文淵董事長依大同公司的公司治理、經營情況全權決定，本人絕對配合，不會干預、介入。

二、大同公司是屬於台灣、員工及股東的重要資產，各界對大同的未來及經營倘有高見，歡迎向林文淵董事長及董事會表達，我們絕對會虛心接受，好好研究；更期待林郭文艷女士能摒棄成見，與10月21日股東臨時會選任的董事們共同攜手，期為大同打拚，也期盼林郭文艷女士能全力配合、協助她的老同事林文淵董事長成就大同、守護大同。

(時報資訊)