在 Instagram 查看這則貼文 小孩開心玩水、不會游泳只能在邊邊拍照😂 李愛綺 AngieLee（@angielee888）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 下午 11:41 張貼

44歲金曲台語歌后李愛綺，被媒體披露昨日不慎在浴室滑倒，整個人全裸後腦勺重摔在地，被送急診。而她結婚長達12年的洋老公Duke還一度擔心到差點崩潰，忍淚喊著要她千萬不能睡，「不要死啊！」對此，李愛綺稍早也向《中時》回應了。

李愛綺被爆全裸在浴室滑倒，後腦勺重摔在地送急診，對此李愛綺還原當時情景，憶起當下後腦勺著地，躺在地上不能動，「幸好剛好來在家裡打掃的阿姨，有聽到很大聲的撞擊聲，立刻衝進房間，把我扶到床上，也打給我老公，當時覺得頭非常暈，原本想說睡一下，老公趕緊叫我不能睡。」原來Duke是擔心愛妻有內出血，因為美國有很多人在家摔倒，睡一睡就沒醒來。

李愛綺在緊急送醫後，經醫生診斷有輕微腦震盪，不過身體沒有太嚴重外傷，也沒有內出血，但現在蹲下都會暈，醫生也有幫她打止暈針，醫院也開了止暈、止吐藥，她已回家休養，目前無大礙。

據悉，女兒看到李愛綺受傷後，也十分擔心，童言童語地問阿公：「媽咪，會不會死掉？」阿公回：「不會，媽咪沒事的。」李愛綺感嘆現在大家在家、浴室都要多注意安全，走路不要太快，身體健康第一。

李愛綺與洋老公Duke結婚12年感情恩愛，育有一對寶貝子女。據悉，她昨日是因為運動後洗澡，突然沒熱水，加上又趕著接女兒，一時心急才沒注意到地板濕滑，整個人重摔在浴室內，幸好被打掃阿姨及時發現。目前李愛綺也從醫院返家休養中，並無大礙。

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(中時新聞網)