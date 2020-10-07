雲林第2監獄掌中技藝團登場，收容人用布袋戲話人生。（張朝欣攝）

雲林第2監獄為鼓勵收容人學習一技之長，成立傳統技藝班，7日在「雲林縣國際偶戲節」系列活動中獻藝，收容人合力演出「嘉慶君戲遊台灣」戲碼，獲得滿堂彩，許姓指導老師以更生人的自身經歷，鼓勵收容人藉由布袋戲紓解壓力、思考人生，進而走出自己的一片天。

「雲林縣國際偶戲節」7日進行金掌獎偶藝競技，除了來自全台各地布袋戲團參與，主辦單位特別邀請雲2監掌中技藝團演出，10名收容人自己編寫劇本、製作舞台背景與道具，熟練的操偶技巧與活潑生動的口白，贏得觀眾熱情喝采。

雲2監典獄長杞炎烈表示，雲2監傳統技藝班已有10餘年歷史，主要是鼓勵收容人培養興趣與技藝，藉此展現自信迎向新生活，多年來已有不少人考取街頭藝人證照，或在傳統技藝行業中找到自己的新定位。

1名收容人說「人生如戲」，把自己的人生經歷融入布袋戲碼中，是1種反思，也提醒大家不要犯同樣的錯誤，以免後悔莫及。

雲2監掌中技藝團許姓指導老師，也曾是收容人，目前是某布袋戲團負責人，他以自身經歷告訴團員，人都可能走上歧路，但最怕不懂反省，只要知錯能改，再用努力證明自己的決心，便能創造全新的未來。

雲林縣政府文化觀光處處長陳壁君指出，雲林縣是布袋戲的故鄉，每年舉辦國際偶戲節，除了推動布袋戲走入校園，也鼓勵收容人參與，希望藉由傳統掌中戲親民教化的特質，引導收容人改過向善、迎向光明人生。

(中時 )