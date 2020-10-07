流感疫苗5日才開打，嘉義縣2天的接種量就達到3萬520劑，接種速度和數量皆創歷年新高。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

流感疫苗5日才開打，嘉義縣2天的接種量就達到3萬520劑，接種速度和數量皆創歷年新高。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

流感疫苗5日才開打，嘉義縣2天的接種量就達到3萬520劑，接種速度和數量皆創歷年新高，嘉縣衛生局推測是民眾受新冠肺炎疫情影響，怕雙重感染搶著打，雖向中央緊急調撥疫苗，但礙於中央疫苗撥補速度不及，已先行採分流和限量方式因應，並公告9日至11日3天連假暫停社區接種服務。

今年嘉義縣採購13萬8000多劑流感疫苗，雖已有預期心理準備，但民眾接種意願仍遠高於先前預估，量和速度成長了8成，衛生局指出，各鄉鎮市衛生所都反映這兩天接種人數較以前多出近1倍，導致中央疫苗貨源供應不及，衛生局已緊急公告社區設站及合約院所採限量預約接種，呼籲民眾要施打前，先電洽衛生所或合約院所預約接種，更強調慢慢打量一定夠，民眾不一定要急著搶打。

衛生局代理局長趙紋華也提醒民眾，雖因新冠肺炎疫情帶動民眾接種踴躍，擔心群聚造成交叉感染，已要求各接種站做好防疫措施及分流，避免人流交錯，呼籲民眾除了接種流感疫苗，還要做好個人衛生防護措施，出入公共場所應與他人保持社交距離或戴口罩。

(中時 )