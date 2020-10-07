淡水古蹟博物館「藝響1884－古蹟音樂活動」邀請臺灣本土DJ Dark Lo表演

全臺首創，到淡水滬尾礮臺不看砲，改開電音趴！淡水古蹟博物館將古蹟結合各式音樂於10月3日（六）至11月1日（日）每週六、日舉辦「藝響1884－古蹟音樂活動」！最吸睛的莫過於，直接利用滬尾礮臺兵房內本身半圓形石牆能將音樂反射的特性，並且大造全新的暗黑空間，吸引許多年輕人前來朝聖！更邀請超過240位金音、金曲獎得主，輪番至淡水4大古蹟現場演出，讓現場民眾直呼太過癮！簡直就像用音樂上歷史課！

地點包括淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺及淡水海關碼頭，臺灣傳統民謠大師陳明章、國寶歌王李炳輝、金曲吉他詩人董運昌、全盲鋼琴詩人王俊傑、董事長樂團吉他手郭人豪等，共40場、120組、超過240位曾獲金曲、金音獎得主及專業音樂人。此外，還邀請連獲5項金音肯定的實驗電音組合「鹿比∞吠陀」、金音最佳電音專輯得主Funky Mo、街頭派對風格的DJ SLAMER及時代金歌的老靈魂組合「華衛音樂自救會」等，打開大眾對古蹟音樂的想像力。

淡水古蹟博物館館長伯麗梅表示將針對淡水4大古蹟特性，做不同性質的音樂演出

淡古館長柏麗梅表示，清法戰爭滬尾之役系列活動去年以五大展館為主，今年則是主打五感體驗；首波主打的聽覺體驗是全臺首創在「古蹟辦電音趴」，並與臺灣傳統民謠大師陳明章合作創作主題曲「淡水風雲」。視覺部分是與知名畫家蚩尤合作，首創把「古蹟群擬人化」為8個全新角色，即將出版成冊。味、嗅覺部分則是首創以歷史故事開發「6道創意食譜」，並搭配線上教學工作坊、校園工作坊及手作體驗課程。觸覺體驗為現正徵件中的「主題商品比賽」，總獎金30.5萬，得獎作品將有機會量產。

(中時新聞網)