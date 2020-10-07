同學如數家珍地介紹共生系統運作模式。（謝明俊攝）

李肇文老師帶領同學打造蚓魚菜共生系統。（謝明俊攝）

師生利用營養午餐吃剩的香蕉皮等廚餘，製成液肥替蔬菜加肥。（謝明俊攝）

竹南國中第一代蚓魚菜共生系統。（謝明俊攝）

去年長成的超甜草莓都成了松鼠的免費大餐。（謝明俊攝）

竹南國中校長郭芳江也在辦公室內裝設一套小型的魚菜共生系統。（謝明俊攝）

南國中為實踐新課綱實作精神，在全體自然科老師共同開會討論下，決定以魚菜共生系統當作7年級學生的自然實作題目，在校長郭芳江的全力支持下，師生發展出一套蚓魚菜共生系統，規模逐漸擴增，衍然成為小型農場，同學全心照顧魚菜系統，當成自己的小寶貝，將在下個月赴台中科博館展出。

走上位在二樓屋頂陽台的魚菜共生系統，幾名7年級學生利用下課短暫時間，趕來觀察記錄蔬菜生長的數據資料，所有數據資料都將作成實作課程的內容，對學生來說，更重要的是，這是新生們入校的第一門課，每個學生都把自己栽種的每棵菜，當成自己的小寶貝，每天看著菜苗一天天的成長，有成就感。

108新課綱雖然有引起非議的地方，但以自然科學方面而言，要求實作課程確實讓學生有全新的學習方式，郭芳江就是希望透過實作課程，把發現問題、解決問題的科學實證精神，種在每個學生心裡，希望未來有一天能開花結果。

2018年新學期開始前，竹南國中全體自然科老師開會討論學校該安排何種實作題目，成為7年級學生的自然實作課程，經過一番激烈爭論下，老師們選出二個題目，一是魚菜共生系統，一是苔蘚生態，分別安排學生分批參與實作。

魚菜共生系統由教務主任鍾紘怡及自然科聘任老師李肇文一同主持，利用二樓圖書館室後方陽台，搭建成魚菜共生系統場，利用自行裝配的水份供輸管線、以及最簡單的養殖箱、水池，加供水幫浦等設備，完成共生系統的雛型。

魚菜共生系統，魚先是養殖觀賞用的小錦鯉，菜則以大陸妹、空心菜、草莓等蔬果，搭配可清淨水質的布袋蓮，好不容易種出漂亮的蔬菜和草莓，卻成了校園內鳥兒和松鼠最佳沙拉食材，連夜鷺都偷溜進水池，一夜下來將魚兒幾乎吃光，

自然科學實作就是要訓練學生遇見問題，發現問題，解決問題，同學們為了保護蔬菜魚兒不被劫光，想出方法來保護魚兒和蔬菜，不再擔心魚兒一夜失蹤。重新栽植長出的蔬菜成了家政課烹飪的食材，草莓更長成甜度高達22度的超甜草莓，產量雖不大，卻是同學驕傲的心血。

經過2年的實作，師生對於共生系統邊做邊修改，愈來愈有規模，在李肇文的不斷發想擴增下，還將水生蚯蚓加入共生系統，並利用營養午餐吃剩的香蕉皮果皮等廚餘作成堆把，補足蔬菜需要的磷、鉀肥料，讓空心菜長得有如姆指般粗細，頭好壯壯。

今年9月新學期開始，因學校圖書館整修，蚓魚菜共生系統遷移至二樓另一側閑置陽台，擴大營業下，讓系統已有小型農場的模樣，由於竹南國中的蚓魚菜共生系統已打響名號，即將在下個月赴台中科博館參加展出，校方將準備將收成的蔬菜及飼養的蓋斑鬥魚贈送給到場來賓，向各界透出蚓魚菜共生系統的成果。

(中時 )