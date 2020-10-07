被封為「鋼琴女神」的馬來西亞網紅李元玲（Cathryn Li）近日再度於社群平台上曬出穿著泳裝的性感辣照，吸引超過7.3萬人按讚。

李元玲擁有精緻五官與火辣身材，除了練得一手精湛琴藝外，還是名芭蕾舞者及健身達人，再加上她經常在IG上曬出火辣性感的「福利照」，令網友們總是大噴鼻血吸引超過百萬人追蹤，在網路上迅速竄紅。

公開的照片中，李元玲穿著一件側面及背面都簍空的高衩黑色泳裝，側身秀出完美的S身形，尖挺側乳與性感俏臀也一覽無疑，並在貼文中表示「不用跟男人吵，胸胸的眼神瞪過去他就(閉嘴圖)」，立即讓粉絲們暴動，紛紛留言「抱歉是我錯了」、「胸胸的他就不能站直了」、「這身材太完美了」等。

事實上，李元玲過去也曾在IG上公開7年前的體態並非如此，而是靠著多年來不停止的健身與飲食控制才讓她的體脂肪維持在只有12%的驚人狀態，還不時激勵網友一起健身。雖然李元玲也多次遭到酸民嘲諷「是在賣肉」，但她堅持做自己並霸氣回嗆得到大批粉絲的支持。

(中時新聞網)