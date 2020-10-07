受到疫情衝擊，過去參觀人數居台灣博物館龍頭的故宮博物院，今年參觀人數銳減，尤其故宮北院1至8月參觀人次僅45.8萬人，國立故宮博物院院長吳密察表示，面對疫情今年的目標是至少保住國內參觀人次達74萬人。

國立故宮博物院長吳密察7日赴立法院教育及文化委員會業務報告，立委林奕華指出，今年因疫情而境外管制，使得外國觀光客銳減，統計北院1至8月參觀人數較去年大幅減少236萬人，約83％；門票收入減少5億7000萬，近9成。立委洪孟楷也指出，今年1至8月台南市立美術館的參觀人數達49.6萬人次，首次超越了故宮北院。

吳密察指出，面對疫情的因應對策是必須面對，過去參觀者多是國際觀光客，如今必須在國旅上加油，他指出北院的國內遊客占20％，去年國人參觀人數是74萬人，今年的目標是守住去年的成績，目前北院至9月的累計人次是27萬人，接下來逢許多大展如《她—女性形象與才藝》、《北溝傳奇—故宮文物遷台後早期歲月》等開展，相信能吸引人潮。

吳密察也指出，今年北院參觀人數在暑期8月最佳，近6萬，但若要達成74萬人的目標，接下來每個月至少要以7萬人為目標，因此故宮不能再光靠好的展就期待觀眾到訪，更要積極宣傳並與國旅結合，接下來會和國旅業者多溝通合作，希望國旅能把旅客往大台北帶；南院則是受惠於國旅，雖面臨疫情，今年參觀人次仍可達成104萬人的目標。

但立委林奕華仍質疑，南院人數多是入園沒入館，人數看來多但門票收入卻甚少，僅成為網路上口耳相傳的熱門遛小孩和「波波草」打卡景點，對此吳密察表示，南院的策略向來是先入園再入館，再進而購票入2樓參觀，未來仍會朝購票入館努力。

(旺報 )