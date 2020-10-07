民進黨今中常會專案報告討論108課綱；中常委立委蔡易餘會中提到，國中一年級「公民與社會」談到政府體制，那位女總統髮型很像蔡英文。蔡英文聽後叫蔡易餘拿給她看，並笑說，「所以以後不都要選女總統？」

淡江大學教育政策與領導研究所所長薛曉華以「為明日啟動的教育變革-108課綱的執行現況與展望」為題專案報告；黨發言人周江杰會後轉述黨主席蔡英文聽取報告後裁示，108課綱的調整，是希望提供更多元、更彈性的學習路徑，把學習的主動權還給孩子，在高中階段設計自主學習的課程，探索自己的興趣，由學校配合提供發展該項興趣所需的基礎素養，讓孩子獲得成就感。

總統說，今天的報告很重要，必須在過程中化解家長和社會的疑慮和不安，持續不斷與老師、家長進行對話，讓社會大眾充分理解108課綱的必要性與重要性。

總統強調，政黨考慮的是政治，但政治的後面是人民對施政的感受，人民對施政的感受在於能不能對未來、對小孩的期待是不是可以實現。政府機關和專家學者討論出來的政策，讓一般大眾都可以理解並配合，是一個重要的過程，這也確實是民主社會裡面非常大的考驗，民進黨不怕改革，但也希望改革過程中能夠減少這些考驗和阻力。

據轉述，多數的中常委都關心考試及升學問題；總統也詢問在場的父母身份的中常委意見；桃園市長鄭文燦則說，他既是家長也是市長，確實常被問到這問題。

據轉述，由於會中不僅講者及中常委都提到，家長及學生都很擔心會有「白老鼠」問題；總統指出，明年度就要多做一些模擬考，讓考生了解如何因應111年的招生問題，所以第一，在老師、學生及家長都要強化溝通，第二是，要多一點的模擬考試題，讓考生習慣、了解，去因應111年考試時才能得心應手，也不希望改變課綱後造成「白老鼠」，犧牲這些學生的權益，產生遺憾，這部分一定要把握，且要妥善處理。

此外，據轉述，總統說，課綱要在2022年上路，那時剛好地方縣市長選舉。還是要為選民及家長，不論是藍是綠，也不是為了選舉，因為大家都關心考試及入學，應該說明清楚。教育是絕對專業，但這些都是專家學者的語言，要用大家都聽得懂的語言跟老百姓說明溝通。

(中時 )