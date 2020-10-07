北市士林區農會理事長葉文忠（左），因2017年涉嫌賄選遭判5月，遭控霸著職位濫權，葉駁斥有依法行事，是派系鬥爭。（本報資料照）

北市議員王世堅（後排左四）、林世宗（後排左三）、前士林區農會理事長郭萬清（後排左一）7日指控，士林區農會理事長葉文忠被判賄選，還霸著位濫權。（張穎齊攝）

今年6月辭去台北畜產公司董事長的北市士林區農會理事長葉文忠，因2017年涉嫌賄選，遭法院一審判有期徒刑5月。議員王世堅、林世宗7日指控，葉是市長柯文哲友人，居然還霸著位濫權。法務局、產發局、都發局表示，會再討論，若葉被三審定讞才會辦除職。葉文忠則說，他都依法行事，對於指控皆是派系鬥爭。

王世堅指出，葉文忠遭判賄選，理當除去理事長身分，但葉非但沒被除職，還濫用對會員的審查權，砍殺意見不同的會員，並意圖以違規的人頭會員影響會內選舉；此外未經代表大會同意，變更條件、違法偷跑程序，與建商勾串，用農會的資產推動都更，就因葉是「柯友友」，所以柯放任葉把持擁有150億元存款的是林農會，產發局還配合葉濫權，通風報信。

「北市府竟無法約束！」林世宗痛批，都更合建案位於士林「蛋黃區」，但葉文忠卻在農會代表大會未同意的情況下，提出都更權配，還刻意製造反對「撤回同意書」的假象，將都更案的鑑價，每坪僅67萬元，明顯低於周邊行情。

前士林區農會理事長郭萬清控訴，葉上任3年來，農會爭議不斷，2018年涉嫌違法轉銷1億7000萬元的呆帳，又超發績效獎金給支持他的會員，由於明年2月將進行農會改選，葉在審查會員時也是進行黑箱，剷除不支持葉的會員。

「農會就是有派系鬥爭！」葉文忠反擊，他都依法行政，沒有偷跑，代表大會也同意，反倒是當年郭擔任理事長時，都更程序才有瑕疵；至於審核會員，都標準一致，沒實際從事農業者才會剔除，反而是郭會把不喜歡的人踢出去，身怕明年改選有對郭不利的情形，郭才因此找議員來罵。

都發局都更處回應，都更有疑慮部分，會提到都審會討論。產發局說，最快在下個月開審議會，會邀集法務局等單位提供法律上見解。法務局也說，會跟產發局再確認。

(中時 )