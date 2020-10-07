嘉義縣布袋鎮貴林國小學生走訪空心菜田，欣賞百花盛開的美景。（張毓翎攝）

學校樓梯擺設的空心菜花藝術品。（張毓翎攝）

學校樓梯擺設學生和老師一同創作的空心菜花圖畫。（張毓翎攝）

學生製作的手工書。（張毓翎攝）

學生製作的版畫。（張毓翎攝）

嘉義縣布袋鎮貴林國小四周環繞許多空心菜田，學校近年把這項特色產業，發展為學校在地化課程，培養學子對社區的鄉土情，適逢入秋時節，這幾天田間開著朵朵白色的空心菜花，景象美不勝收，校方7日下午帶著全校學生走訪附近的空心菜田，欣賞宛如「十月雪」的白色花海。

嘉義縣布袋鎮與朴子市交界處有許多農田，種植專供產籽用的空心菜（又稱蕹菜），這裡空心菜籽產量，位居全台之冠，每年雙十國慶前後，為空心菜花的盛開期，從嘉161縣道、170縣道放眼望去，兩旁可見許多空心菜花隨風搖曳，好似北國雪地景致，非常壯觀，花期到11月上旬。

空心菜田主要布袋鎮樹林、貴舍里，位於當地的貴林國小，校方近年成立「蕹花田」教學團隊，善用當地豐富的資源，設計規畫社區校本課程。

貴林國小校長鄭宏麟指出，每年暑假到隔年1月為空心菜產季，因此學校上學期安排學生從空心菜的基本認識，再到與社區合作讓學生走進田野，觀察空心菜成長過程、訪問空心菜達人，來完成一本手工書等，而高年級學生則進階製作印有空心菜花圖像的版畫。

鄭宏麟說，這項校本課程已推行4年多，學校樓梯、走廊擺設許多學生和老師一起設計的空心菜花藝術品，此外，中庭還有印著大型的空心菜籽生產圖，藉此深化學生對地方特色產業的認識。

(中時 )