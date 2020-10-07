台北市議員王世堅日前在節目上斷言，韓國瑜會選國民黨黨主席以及台北市長，要民進黨盡早做準備。許多網友留言拜託別再鬧了，要王世堅別來蹭韓國瑜的熱度！同為台北市議員的張斯綱接受訪問嗆王世堅，不要來搗亂！別故意炒話題，來提高自己的政治點閱率，韓國瑜並沒有任何會參選的跡象，且他目前還在沉澱期，須給他時間思考未來要怎麼走，再重新出發。

張斯綱表示，許多政治人物和名嘴都拿韓國瑜來蹭熱度，拜託大家不要再幫韓國瑜找工作了。他直言，距離高雄市長補選才剛到一段落，而韓國瑜已經連戰四年，2016年開始在北農時，新潮流就不斷找他麻煩，先讓韓國瑜休息一下，盤整未來的規劃，太倉促的決定對他來說不是件好事。真正愛護韓國瑜、保護韓國瑜的朋友，也不會急著讓他在短時間內，再做另一個政治決定，這樣風險很大，韓國瑜也會承受太多的衝擊。

【政新鮮】王世堅斷言韓國瑜會選北市長 張斯綱嗆:不要出來搗亂！

對於韓國瑜出選台北市長一說，張斯綱直接點破這是離間計，從2018年開始王世堅就不斷拱韓國瑜選總統，使國民黨總統初選紛紛擾擾，造成黨內的不團結，也因此埋下敗選的種子。張斯綱指出，目前支持蔣萬安參選台北市長的幅度很高，甚至超過八成以上，且蔣萬安在外面的風評不錯，因此現在大家只需穩穩地統合戰力，讓蔣萬安順利拿下台北市長選舉，而蔣萬安自己也要時刻戰戰兢兢，有腹背受敵的覺悟。

張斯綱也提到，民進黨中不少人有心參選台北市長，私底下已經開始有許多綿密的動作，至於會不會推派陳時中，還有許多因素得考量，首先陳時中是否熟悉台北市府的運作，且選舉和在衛福部工作是完全不同的邏輯，現在距離台北市長選舉還有兩年，還有時間可以醞釀，很多事也都還在變化中。

（攝影剪輯／邱子軒）

(中時新聞網)