在網路公開上傳自拍大鵰照片，算不算妨害風化？19歲賴姓男大生去年暑假晚間在房間裡將裸露生殖器的自拍照片，上傳至成人網站「屋受論壇」（wuso.me）的包養區，遭警方查獲依妨害風化散布猥褻圖片罪法辦；彰化地院法官審理後認為，該網站包養區已設有警語提醒「18禁」，而男大生所為屬於網路性資訊傳播的言論自由保障範疇，因此判決無罪。

根據判決書，男大生坦承在住處以iphone手機上網、並以帳號「jim」登入該論壇，在包養區張貼自拍生殖器照片；北斗分局網路巡邏員警透過「WeChat」通訊軟體與男大生搭上線、並於對話後取得裸照，因此遭檢方依違反《刑法》地235條第1項散布猥褻圖片罪起訴。

但審理法官認為，男大生所張貼的照片，為無碼遮掩而以手扶男性生殖器之影像，並非男女性交、口交、雜交、自慰等各種姿勢畫面，亦完全無關暴力、性虐待或人獸性交等畫面；而屋受論壇雖為開放性網站，但不特定之網友在點擊進入「包養區」時，該頁面設置有「未滿18歲請勿觀看本網站」之警語，可認定已針對一般猥褻資訊或物品等「軟蕊」採取適當之安全隔絕措施。

審理法官指出，該警語已充分揭露包養區所播送之影像訊息為限制級性資訊，且未滿18歲之人不得進入。憲法保障人民網路言論自由，雖然檢警是為了達到保護社會善良風俗與兒少身心之目的，但其限制手段必須與目的之間比例相當，否則將形同徹底剝奪網路性資訊之言論表現自由實質主張機會，因此判決賴男無罪。全案仍可上訴。

(中時 )