中央銀行公布年9月底外匯存底4,995.98億美元，月增14.29億美元，已連續16個月創歷史新高。

央行外匯局局長顏輝煌表示，9月影響外匯存底變動的因素有外匯存底投資運用收益，及歐元等貨幣對美元貶值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後金額減少。還有當月因資金大量進出，央行為維持外匯市場秩序進場調節。

顏輝煌指出，9月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4,890億美元，約當外匯存底的98％，較8月底增加1個百分點。

(工商 )