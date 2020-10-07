9月外匯存底 連16個月創新高 17:502020/10/07 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行公布年9月底外匯存底4,995.98億美元，月增14.29億美元，已連續16個月創歷史新高。 央行外匯局局長顏輝煌表示，9月影響外匯存底變動的因素有外匯存底投資運用收益，及歐元等貨幣對美元貶值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後金額減少。還有當月因資金大量進出，央行為維持外匯市場秩序進場調節。 顏輝煌指出，9月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4,890億美元，約當外匯存底的98％，較8月底增加1個百分點。 (工商 ) #大量 #外匯存底 #顏輝煌 #貨幣 #月底 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 9月出口「連三紅」 陸港市場金額創歷年次高 18:422020/10/07 兩岸 陸9月外匯存底減少220億美元 終止5個月連升 15:202020/10/07 財經 金融資產減損回沖 京城銀9月獲利 創近一年新高 04:102020/10/07 金融．稅務 《電腦設備》佳世達9月營收 連2月創新高 17:222020/10/07 財經 流感疫苗出貨高峰 國光生9月營收、前9月營收創新高 19:032020/10/07 財經 《金融》顏輝煌強調央行穩定匯價 有進有出作雙向調節 16:482020/10/07 財經 明泰併購效益啟動 九月營收創新高 10:422020/10/07 財經 《金融》9月央行進場調節 外匯存底再創新高 16:312020/10/07 財經 陸外匯存底結束五連升 專家看好將繼續保持穩定 17:302020/10/07 兩岸 《電腦設備》新普科9月營收衝過80億元 創新高 08:182020/10/07 財經 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 川普喊停新紓困案嚇趴美股 仍想灑4.6兆救命錢給誰？ - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 張衍義新任長榮董事長 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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