《羅雀高飛》最新劇情中，剛過門的大嫂李若琁不受丈夫邱凱偉疼愛，因此在丈夫的湯藥中加春藥，來添加閨房情趣，卻被傅小芸「借花獻佛」拿給心上人田家達喝，使得兩人喝了春藥而乾柴烈火。拍攝時劇中爸媽倪齊民、郁方以及沒戲的大元都到場觀摩，郁方笑說好像在抓姦。而兩人事前不知吃春藥感覺，特地向拍戲經驗豐富的倪齊民，倪齊民則說不要演太誇張，就像喝點小酒微醺的樣子。

拍攝現場幽閉空氣又悶熱，兩人汗流淋漓的激情演出，導演要傅小芸要主動扒開田家達的衣服，但使勁全力還是撕不開，田家達當下顧及情緒、台詞，也幫忙撕開襯衫，傅小芸笑說唯一的準備就是丟掉害羞的心情，「一心只想著要把田家達吃掉而已」。為了在鏡頭前身材不要太走鐘，田家達開拍前狂健身，還怕自己膚色太白，每天去飯店頂樓曬太陽，結果不小心曬傷。

當時天氣炎熱，拍攝時又不能開風扇，兩人拍到快缺氧，加上田家達整天沒吃，拍到後來飄飄然，誤食春藥的激情戲「都不知道是裝頭暈還是真頭暈」，所幸一次OK，沒有NG。田家達笑說，自此後脫不停，導演還開玩笑說邱凱偉都露屁股了，田家達也要貢獻一點，傅小芸大讚田家達相當敬業，為了每場戲都做足了準備，跟他對戲非常過癮。

傅小芸、田家達在《羅雀高飛》中誤食春藥，慾火焚身上演激情戲。（三立提供）

劇中田家達（左）、傅小芸（右）誤食春藥，邱凱偉（左二起）、倪齊民、郁方衝進房內。（三立提供）

(中時 )