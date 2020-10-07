諾貝爾化學獎兩人獲獎 17:512020/10/07 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020諾貝爾化學獎得獎名單在台灣時間7日晚正式揭曉，頒發給了兩位女科學家，分別是法國學者查彭拿（Emmanuelle Charpentier）及美國科學家杜娜（Jennifer A. Doudna），表揚兩人在開發基因編輯（genome editing）工具上的貢獻，將獲得1,000萬瑞典克朗獎金（約台幣3200萬）。 (中時 ) #諾貝爾化學獎 #2020 #得獎名單 #台灣時間 #7日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 復盛真空蒸餾機獲環保設備標竿獎 04:102020/10/07 產業．科技 元大證 獲國家品牌玉山獎雙全國首獎 13:282020/10/07 財經 諾貝爾化學獎將出爐 熱門人選曝光了 17:172020/10/07 國際 2020時裝設計新人獎 台灣新銳謝宜庭勇奪首獎 04:102020/10/07 投資理財 吉茲獲獎 盼激勵女性進天文領域 04:102020/10/07 國際大事 金融業務菁業獎 群雄競爭激烈 04:102020/10/07 產業特刊 從需求面推陳出新 南山人壽站穩醫療險第一大 17:312020/10/07 財經 元富證券獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」 13:332020/10/07 財經 台金聯百戶平價宅 7日開賣 04:102020/10/07 金融．稅務 中台灣7縣市首長簽署反對萊豬進口聲明 維持瘦肉精零檢出捍衛食安 12:232020/10/07 政治 國際熱門新聞 2020美大選》頭大！不只落後拜登 川普民調還有更糟問題 - 國際 諾貝爾化學獎2美國女學者獲殊榮 編輯基因研究有成 - 時事 台美貿易談判陷入僵局 傳是知名對陸鷹派來攪局 - 國際 美大選最新民調出爐：拜登6大搖擺州全勝川普 - 國際 影》辣妹名模當街慘遭4男擄走 香消玉殞與6人陳屍萬人塚 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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