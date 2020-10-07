2020諾貝爾化學獎得獎名單在台灣時間7日晚正式揭曉，頒發給了兩位女科學家，分別是法國學者查彭拿（Emmanuelle Charpentier）及美國科學家杜娜（Jennifer A. Doudna），表揚兩人在開發基因編輯（genome editing）工具上的貢獻，將獲得1,000萬瑞典克朗獎金（約台幣3200萬）。

(中時 )