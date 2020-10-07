民進黨籍的蔡永芳也「倒戈」舉手同意，最後以12票對7票的結果，通過刪除案。(蔡依珍攝)

民進黨籍的蔡永芳也「倒戈」舉手同意刪除一半預算，事後舒翠玲特地跟蔡握手言謝。(蔡依珍攝)

桃園市觀旅局計畫月底一連9天舉辦「桃園萬聖城」，但議員質疑選在已經塞到爆的青埔、且辦外國活動不倫不類，諷刺：「西方鬼比較可怕嗎？」，觀旅局更以墊付案通過預算，現正執行中，遭斥把議員當橡皮圖章，7日在綠營也有人聲援下，遭刪除一半、剩975萬元。

觀旅局長楊勝評表示是全台首度以萬聖節為主題舉辦的大型活動，將有夜間光雕、大型藝術裝置，演唱會也邀來玖壹壹、鼓鼓等歌手變裝登場，跨越2周末從10月31日嗨到11月8日，強調疫後振興各縣市都在競爭，希望能從既有熟悉的活動中發揮創意，創造城市魅力，坦言疫情突然發生，去年編預算始料未及，才會用墊付方式執行，將盡全力向議員釋疑，力拼二、三讀恢復，「不是嚇人的萬聖節，絕對又恐怖、又可愛！」

觀旅局預計花1950萬舉辦「桃園萬聖城」，議員舒翠玲在審預算時，請楊勝評解釋萬聖節由來，楊說是西方節慶之一、相傳是最接近鬼界的日子，舒翠玲聞訊表示，中華文化也有中元節，沒看到相關活動，卻拿不屬於東方節日大肆宣傳，「西方鬼比較可怕嗎？」強調「越在地越國際」，外國人看台灣人辦萬聖節活動一定覺得可笑、不倫不類，如果是民政局宗教科因應桃園的天主教徒舉辦還說得過去，觀旅局未專注本部業務，卻要去讓小孩扮鬼要糖吃，根本是譁眾取寵，動議刪除一半預算。

「議員不是橡皮圖章！」議員黃婉如認為活動並非緊急狀況，大可明年初再辦，卻用墊付方式強過關山，愛怎樣就怎樣，不能刪、減、擱置，議員被牽著鼻子走，和徐其萬都斥觀旅局「綁架議長」。議員褚春來也認為青埔商業空間已過剩，造成交通混亂，議事詢問墊付案可否刪除，感嘆議員被掐著脖子，對議員不尊重。

無黨籍議員牛煦庭直言，墊付是唯一手段嗎？連年都因墊付案吵得不可開交，卻又因已墊付不好意思刪除，錢都花了討論刪除根本浪費生命，建議未來若有重大提案，可召開臨時會專案報告，也呼籲觀旅局辦活動應該從長計議。

民進黨籍議員也看不下去，余信憲直言：「議會好像沒有作用」，要求觀旅局解釋清楚是疫後振興作為。蔡永芳也說，青埔地區近兩年狂辦活動，房地產熱絡，「好像幫青埔推銷房地產！」，大竹交流道一直塞、在地人一直罵，卻不見改善，自己去參加活動還得特地改搭機捷繞過去，質疑萬聖節活動的正當性。

無黨籍議員李家興則緩頰，表示議長邱奕勝已同意墊付，呼籲尊重議長權益。蔡永芳原為了抵制舒翠玲動議預算全刪，提出擱置案，表決時，綠營僅7位，不敵藍營11位，擱置不過，但1950萬全刪的動議，僅有4位藍營議員贊成，同樣失敗告終，舒見狀立即再動議刪除一半，獲得同黨議員支持，順利以12票對7票的結果，通過刪除案。

觀旅局表示，10月31日至11月8日登場的「2020桃園萬聖城」，有8座大型裝置藝術，白天夜晚大不同，其中5座裝置物還能每日打卡拍照換專屬限量萬聖節小禮。「是在HELLO光雕展演」則在活動期間每晚6點到10點（10／31 19：00首度展演），每半小時展演5分鐘精彩光雕秀。

另外還有「YOYO陪你過萬聖，親子創意變裝選拔」將於11月1日邀請親子參與變裝打扮，打造屬於自己的搗蛋鬼造型，還有小朋友的偶像YOYO家族的哥哥姐姐、卡通明星來與現場民眾互動同樂。10月31日的「萬聖變裝演唱會」則邀請年輕活潑的歌手明星，搭配萬聖節裝扮，配合萬聖城搞怪逗趣氛圍，在晚上6點到9點輪番變裝上場，有玖壹壹、 鼓鼓、陳芳語等，主持人則是納豆和徐凱希，與民眾一起HAPPY HALLOWEEN。

(中時 )