聯絡簿是親師溝通的管道，不少家長常在聯絡簿上留言反饋孩子的狀態。昨日一位媽媽在臉書大方曬出自己在兒子鄰絡簿上的畫作，畫中的作多是動畫人物，甚至腳色完全無重複，讓1.2萬網友看了全都跪下，直封原PO是「被媽媽耽誤的插畫家」。

一位媽媽6日在臉書社團《爆廢公社》中一連PO出17張圖片，自封「很愛畫的媽媽」，原來這些圖片是她在就讀幼幼班兒子聯絡簿，圖片中可見她每日回覆聯絡簿時都會搭配一個精緻插圖，並配上「OK」的字樣。細看圖片就發現她單用一隻藍色原子筆就畫出美麗的插畫，其中可見許多經典動畫角色，包括鋼鐵人、頑皮豹、喬巴、蠟筆小新、多啦A夢等等。

媽媽超強的作品一發出後，吸引近1.2萬網友按讚朝聖，紛紛留言回應，「媽媽真的很厲害餒」、「畫的跟原畫好像，超強的媽媽」、「好會畫」、「被家庭耽誤的漫畫家」、「太有才了」、「這本子可以護本了」、「跪著看完」、「高手在民間」、「覺得媽媽可以出貼圖了」、「太棒了美好的童年」、「媽媽好強喔！美術系的嗎？」、「被媽媽耽誤的插畫家」。

(中時新聞網)