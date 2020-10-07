法務部行政執行署今召開記者會，公布防疫裁罰執行績效。行政執行官張雅惠表示，防疫裁罰案件中以違反居家檢疫、隔離居多。截至本月30日，執行署各分署累計的徵起金額已達5788億元。法務部長蔡清祥強調，希望在年底將績效衝到6000億元。

張雅惠表示，裁罰防疫項目是目前執行署的重點項目之一。截至9月30日防疫裁罰案件已有973件，違反居家檢疫、隔離占九成以上，防疫裁罰已繳納總金額達5073萬2981元，清償金額比例近四成。各分署受理移送的防疫案件數有349件，有204件已繳納，移送機關已裁處未移送執行的案件自繳率也高達71％。

另外，執行署已列管581位滯欠大戶，徵起金額達2612億多元，為追查案件不惜祭出鐵腕手段，向法院聲請拘提、管收。張雅惠稱，執行工作最困難的是找不到義務人，通常會盡可能調查對方的住居所，若找不到義務人，就會調查健保、通訊地、信用卡帳單地址等，甚至有執行官為了找人，一大早埋伏等待。

執行署指出，各分署截至9月30日已受理執行案件達1億多件，結案率高達92％，徵起金額已累計5788億元。蔡清祥表示，執行署在公益實踐上很努力，勉勵執行署儘早達成徵起金額6000億的目標，並稱「6000億就在不遠處」。

(中時 )