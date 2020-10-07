教育局7日舉辦記者會表示，營隊共960個名額，高職學生皆可免費報名。（許哲瑗攝）

新北市府力拚2030雙語城，教育局109學年起結合12所科技院校，為技職高中學生開設12堂「職場英語體驗營」，橫跨餐飲業、汽車零售業、紡織業等領域，除了營造全英語職場環境外，也安排企業參訪；教育局7日舉辦記者會表示，營隊共960個名額，高職學生皆可免費報名。

記者會邀集醒吾科大、黎明科大等12所科技大學代表，宣布英語體驗營開跑，教育局長張明文扮演外國客人，學生扮演餐飲人員、導遊、機師、服裝設計師等職業，全程使用英語對話，強調外語能力的重要性。

張明文表示，新北市近年推動專業英文、職場英語、國際交流論壇及業界實習等，109學期開設培訓課程，透過科技大學提供一條龍的教學方式，合作產業橫跨製造業、餐飲業、汽車零售、紡織業等，還有全球傳動、萬豪酒店、福容飯店、TOYOTA等企業，盼讓學生提早與職場接軌。

技職教育科長蔡秉欣說明，「職場英語體驗營」為單日營隊，上午安排科大職場英語教學，下午則直接到企業或工廠參訪，量身打造實用的專業英語課程；像是景文科大開設的餐飲體驗營，由專業餐飲系講師授課，還可到萬豪酒店實際參訪。

蔡秉欣補充，109學期共開設12堂，每堂80個名額，10月7日至14日開放報名，詳情可上教育局官網查詢。

「提早認識職場環境很重要！」萬豪酒店協理閻嘉蕊表示，飯店業對於語言能力的要求很高，希望員工能達到第二外語精通的門檻，這次跟學校合作，盼讓有志從事飯店業的學生，提早準備專業能力。

(中時 )