雪山主峰是熱門登山路線，山友爭相申請入園造訪。（雪管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪山主峰是熱門登山路線，山友爭相申請入園造訪。（雪管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

民眾欲攀登雪霸高山須事先提出申請，不過有人申請了卻沒有按時登山，占據入園名額，成為「放羊的孩子」，雪霸國家公園管理處坦言，因所轄2山莊均無常駐管理員，實際登山人員查核困難，但不定時有志工服勤，積極查核下發現「爽約」案件數增加，今年至少有24人已被列為黑名單。

雪管處指出，雪山主峰是熱門登山路線，每年吸引7萬多人申請入園登山，今年度截至9月30日申請人數達7萬7069人，因山屋容納人數有限，審核採總量管制，僅核准2萬7896人，以中秋4天連假為例，全園區有6938人申請、核准2512人，雪山主峰申請人數2913人、核准936人。

副處長林文和指出，七卡山莊整修後與三六九山莊同樣可容納106人次住宿，但由於2山莊目前均無常駐管理員，申請人是否按時入住難以查核，但大型山莊假日有派保育志工服務，小型避難山屋也不定期有志工服勤，雪管處因此查到有山友因故未到，卻沒在前1天上網取消申請。

據雪管處資料顯示，去年查到15人，今年截至目前共有24人。雪管處表示，除了人員積極查核，也有案件是被檢舉，或因違規被舉發後發現的，這些人依據入園要點，被列為6個月內不得申請入園的黑名單，暫時失去攀登雪山群峰的機會，未來七卡山莊整修後重新開放會有管理員，園區也將聯合保安警察加強入園查核。

(中時 )